Elezioni, Casini batte Sgarbi a Bologna. Santanchè trionfa su Cottarelli

Elezioni, passa Ilaria Cucchi a Firenze, Fiano battuto da Rauti

Le elezioni politiche 2022 si sono concluse e a trionfare è stato il centrodestra, trainato da Fdi con il 26,5% dei consensi. La Lega si ferma al 9% e Forza Italia all'8, ma il totale della coalizione sfiora il 45% ed è nettamente maggioranza nel prossimo parlamento. Male il Pd, l'intera coalizione di centrosinistra prende gli stessi voti della sola Meloni. Rimonta il M5s che ottiene il 15%, per Azione-Iv il 7,7%. Questi i dati generali, ma era interessante vedere anche l'esito delle sfide tra i big nei collegi uninominali: ecco i verdetti. A Bologna, - si legge sul Corriere della Sera - la sfida dentro o fuori era tra l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini (centrosinistra) e Vittorio Sgarbi (centrodestra), battuto dopo un testa a testa fino all’ultimo voto. A Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado d’Italia, la battaglia per il Senato la vince Isabella Rauti, figlia del leader Msi Pino, ex moglie di Gianni Alemanno (ex An) e candidata di Fratelli d’Italia, con oltre i 46%, contro il 29,97% di Emanuele Fiano (Pd), figlio del sopravvissuto ad Auschwitz Nedo.

Daniela Santanché (FdI) - prosegue il Corriere - batte Carlo Cottarelli (centrosinistra) per il Senato a Cremona. Una delle sfide elettorali più interessanti della Toscana, quella del Senato, uninominale 4 di Firenze, pare se la sia aggiudicata il centrosinistra. Ilaria Cucchi (Sinistra Italiana) è nettamente in testa (oltre il 40%) sulla candidata del centrodestra Federica Picchi di Fdi (poco meno del 30%). A Roma Emma Bonino (con il 33%) ha quasi il triplo dei voti di Calenda (11,2%). Ma davanti a entrambi c’è la candidata del centrodestra, Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia (36,9%), già consigliera capitolina.