Elezioni, chi vince? Ecco i seggi. Clamoroso. Maggioranza in Parlamento per...

Maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato per il Centrodestra in caso di elezioni anticipate con il sistema del Rosatellum. E' il principale dato della simulazione di voto realizzata per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.

Alla Camera Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri di Centrodestra avrebbero 218 seggi su 400. Alla coalizione Pd-M5S-altri solo 154. Al Senato Centrodestra a quota 113 seggi contro 74 dell'attuale maggioranza che sostiene il governo Conte.