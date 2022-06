Elezioni comunali 12 giugno, Pd nelle braccia del M5S e Meloni leader del Cdx

Elezioni comunali del 12 giugno test chiave prima delle elezioni politiche



Quasi mille comuni al voto e 26 capoluoghi di provincia. Le elezioni comunali di domenica 12 giugno, di cui si parla pochissimo sui media nazionali, sono un test chiave prima delle elezioni politiche (dopo l'estate o nel 2023 a scadenza naturale della legislatura). Come noto la pubblicazione dei sondaggi è rigorosamente vietata dalla legge, ma i principali partiti si interrogano sull'esito del voto. Al di là di chi verrà eletto sindaco nelle città e nei comuni, attenzione ai risultati di lista. Ovviamente va detto che non si possono fare confronti con le Politiche e le Europee (alle Comunali ci sono infatti moltissime liste civiche che sottraggono consensi alle principali forze politiche), ma le tendenze saranno molto importanti per il voto nazionale.

Nel Pd la preoccupazione non è tanto sull'esito del voto, a parte la sfida di Genova che viene data quasi per persa (salvo miracoli), il timore al Nazareno consiste piuttosto sul fatto che questa tornata elettorale potrebbe segnare un ulteriore solco tra i Dem e il centro di Renzi e soprattutto di Calenda, consegnando Enrico Letta nelle braccia del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte. I pentastellati sono presenti in pochi comuni, ma l'intesa con il Pd c'è da Nord a Sud e inciderà non poco nelle alleanze future. Il tutto mentre il centro fa una scelta autonoma o addirittura, come a Genova, si schiera con il Centrodestra. Per Letta legarsi al M5S potrebbe essere molto pericoloso e deleterio per la costruzione del cosiddetto campo largo.

Nel Centrodestra, Fratelli d'Italia si aspetta la conferma di essere il primo partito della coalizione, se non d'Italia. Meloni spera nel sorpasso sulla Lega anche in alcune zone del Nord, non in Veneto ma ad esempio in alcune città e comuni del Piemonte. Il Carroccio, dal canto suo, punta sul territorio e sui suoi amministratori per reggere, per non crollare e cercare poi un rialancio in vista delle Politiche. Quanto a Forza Italia, l'attesa è per un risultato discreto, terzo partito del Centrodestra, che però confermi quanto il partito di Berlusconi sia indispensabile per la vittoria alle Politiche. Meloni è ormai scesa in campo con la sua candidatura per Palazzo Chigi e, come ha scritto per primo Affaritaliani.it, dalla Lega non c'è alcun veto. Queste elezioni potrebbero mettere il bollino ufficiale.

Elezioni 12 giugno, quando si vota, come si vota

Per quanto riguarda gli orari, i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.