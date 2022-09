Elezioni, Conte in stile Steve Jobs presenta programma M5s. "Fermiamo dl armi"

Elezioni politiche 2022, Conte presenta il programma M5s

Un Giuseppe Conte in versione Steve Jobs, in completo nero e scarpe da ginnastica, ha aperto l'appuntamento per la presentazione del programma M5s, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Il leader del Movimento e' solo sul palco, con un tablet in mano, si collega con gli ospiti che appaiono sullo schermo gigante, intervallati da filmati che raccontano il percorso fatto fino ad oggi dal Movimento 5 Stelle.

Elezioni politiche 2022, Conte: per M5s programma non e' burocrazia ma impegno

"Per noi presentare il programma non e' un adempimento burocratico: confezionano questi bei malloppi, li buttano li', e poi passano la legislatura a galleggiare. Per noi il programma e' un impegno di onore e disciplina. E ci è costato tanto realizzare l'80 per cento del programma del 2018. Lo abbiamo fatto nonostante la sfida traumatica della pandemia", afferma Conte che rende merito ai parlamentari M5s non ricandidabili e che hanno effettuato già due mandati. Dal pubblico una standing ovation, da Conte l’appello: "Abbiamo bisogno di loro, della loro competenza e della loro affettuosa amicizia”.

Elezioni politiche 2022, Conte: fermeremo dl con 10 mld investimenti militari

Ma anche parole d’ordine e di sfida nei confronti delle altre forze politiche e del governo: "La prossima settimana – dice Conte - saranno presentati nelle commissioni competenti dei decreti che valgono dieci miliardi per maggiori investimenti militari, nel silenzio generale. Questo governo che non vuole sbloccare la cessione dei crediti del superbonus, con la complicita' di tutte le forze politiche, queste forze politiche che non hanno voluto votare la legge sull'ergastolo ostativo. Questo governo, invece, trova negli ultimi istanti di vita istituzionale il tempo di far aprovare altri dieci miliardi di investimenti militari. Troveranno il M5s a bloccare quetsa strada".