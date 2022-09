Elezioni, De Petris: "Voterò per Conte e M5S"

Elezioni, Loredana De Petris (ex LeU): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme sacrificare il progetto comune”

"Da sempre la difesa dell'ambiente, che oggi vuol dire la difesa della vita su questo pianeta, la riconversione ecologica e la lotta contro le diseguaglianze sociali e civili sono state il senso del mio impegno politico. Per questo mi sono battuta strenuamente al Comune di Roma e in Parlamento. Oggi il partito che con maggiore determinazione e coerenza combatte queste battaglie è il Movimento Cinque Stelle, con il quale abbiamo condiviso importanti battaglie in Parlamento". Lo dichiara in un comunicato la presidente del gruppo Misto al Senato Loredana De Petris (senatrice per quattro legislature ed esponente di Liberi e uguali).

"Penso che per il centrosinistra sia stato un errore enorme e che pagheremo a caro prezzo sacrificare il progetto comune che avevamo costruito nel corso dell'esperienza del governo Conte bis. So che per la sinistra - aggiunge Loredana De Petris - non c'è altra via se non riprendere quel disegno ispirato a una visione nuova della società italiana. Infine solo il voto per il M5S è oggi realmente utile per impedire che la destra dilaghi. Per questo domenica prossimo voterò per Conte e per il M5S con l'auspicio di riprendere al più presto un cammino comune che non doveva essere interrotto".