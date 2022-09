Elezioni: Decaro: "L'intero modello-Pd va smantellato, basta capi corrente"

Elezioni, Decaro: "Abbiamo perso: il Pd perde sempre, dal 2008"

“Abbiamo perso. Ha perso il Partito Democratico. Ha perso questa coalizione di centro sinistra. Ha perso l’idea di politica e di Paese che abbiamo proposto agli italiani. Abbiamo perso. E guai se l’analisi del voto, a qualsiasi livello, non partisse da queste due parole. Saremmo di fronte all’ennesimo stratagemma retorico per provare a giustificarci falsificando la realtà. Ha vinto, invece, l'idea di Paese del centrodestra. E quindi, come è giusto che sia in una democrazia, tocca a loro, adesso, governare”. Comincia così il lungo post scritto dal presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a commento delle elezioni politiche appena conclusesi. “Il Partito Democratico perde tutte le elezioni politiche nazionali dal 2008. Mentre nelle elezioni locali, non solo riesce a vincere, ma, soprattutto, riesce a tessere una relazione solida, coerente e responsabile con i cittadini – analizza Decaro -. Sindaci e amministratori del Pd governano il 70% dei Comuni italiani, e si dimostrano quotidianamente capaci di amministrare e di proporre un’idea politica seria”. Per Decaro i cittadini “hanno la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti e di chiedere loro conto, quotidianamente”, in un meccanismo “virtuoso di fiducia e controllo” che per il Parlamento “salta completamente”.

"In queste ore sarebbe troppo facile sparare a zero sul segretario nazionale del Partito Democratico. E sarebbe inutile. E l’intero modello su cui il PD si fonda che va smantellato. Basta con i capi corrente che fanno e disfano le liste a propria immagine e somiglianza”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e dell’Area metropolitana e dell’Anci Antonio Decaro.

“Basta con questo esercizio del potere per il potere”, aggiunge. “Basta con l’autoconservazione come unico scopo della politica. O saremo capaci, finalmente, di azzerare questi meccanismi perversi e di ritornare a parlare alle persone, oppure la sconfitta perpetua alle elezioni politiche sarà il nostro ineluttabile destino. In questo scenario, il risultato barese potrebbe oggi farmi pronunciare – sottolinea Decaro - la classica frase da talk show del giorno dopo: ‘Il Pd ha retto’. Ma voi mi conoscete. Non è questo il mio stile. Non è questa la mia idea di politica. Io, come sempre, quando vi incontro per strada voglio potervi guardare negli occhi. E potervi parlare in faccia. Con il rispetto, reciproco, che tra noi c’è sempre stato”, continua.

“E quindi non posso che riconoscere, anche qui a Bari, la nostra sconfitta. Per trarre da essa insegnamento, metabolizzarla e andare avanti. Permettetemi, però, di ringraziare due persone, che in queste settimane hanno messo testa e cuore in questa avventura: la professoressa Luisa Torsi e Michele Abbaticchio. E' stato per me un onore essere al loro fianco, fino all’ultimo giorno, pur consapevole che stavamo affrontando una sfida impossibile. Ma credo che gli elettori meritassero coerenza e lealtà. Fino in fondo. Infine, i miei auguri più sinceri di buon lavoro al senatore Melchiorre (Fdi ndr), che è stato a lungo consigliere comunale di Bari e al deputato Bellomo (Lega ndr). Spero –afferma Decaro - possano rappresentare al meglio la nostra città in Parlamento. E auguri a tutti i parlamentari eletti in Puglia. Sappiate onorare questa terra. Sappiate onorare ogni giorno i suoi cittadini che hanno riposto in voi la loro fiducia. E il bene più prezioso. Non traditela mai”.

Elezioni, Decaro: "Si torni subito a preferenze, sia la prima battaglia per il Pd nei prossimi mesi"

"Si torni alle preferenze e lo si faccia subito. Questa deve essere la prima battaglia che il Partito democratico deve intraprendere nei prossimi mesi". Continua Decaro.

"Sindaci e amministratori del Pd - spiega - governano il 70% dei Comuni italiani, e si dimostrano quotidianamente capaci di amministrare e di proporre un’idea politica seria. E le vittorie elettorali ne sono la conseguenza. Perché in quelle elezioni - evidenzia Decaro - i cittadini hanno la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti e di chiedere loro conto, quotidianamente, di quello che promettono in campagna elettorale e di come lo realizzano una volta diventati amministratori. Questo meccanismo virtuoso di fiducia e controllo, nelle elezioni per il Parlamento salta completamente. E ci ritroviamo deputati e senatori - constata amaramente - che non sanno nemmeno trovare sulla carta geografica i paesi nei quali vengono eletti. Solo perché fedelissimi ai leader di partito, o a qualche capo-corrente. Contro questa stortura, che viola il principio base della democrazia rappresentativa, tradendo di fatto la volontà popolare - promette Decaro - io da sindaco e da cittadino mi batterò con tutte le mie forze. Perché è uno dei sintomi più evidenti della malattia di una politica più propensa a preservare il potere dei dirigenti che a dialogare con i cittadini e a vincere le elezioni".

