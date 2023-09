Elezioni Europee '24 e Ucraina, il risiko politico che mette a rischio la pace

Europee 2024, per non rischiare d'essere fagocitati dalla Russia, continuiamo a essere fagocitati dai veri guerrafondai. Analisi

Gli amici più vicini, ma anche chi conosce solo le mie idee, mi lanciano l'accusa, più o meno velata, insinuante e scherzosa, di "brogli" o combutta nell'imbroglio nel sondaggio ancora in corso "Per chi voterai alle europee del 2024?" Insomma, insinuano che, come votante per Rizzo ed estimatore (in tanti scritti) della sua pacatezza e signorilità, tant'è che è accostato a Bertinotti, dovrei sapere qualche cosa del come e perché, contrariamente a ogni più rosea previsione, risulta di gran lunga il più votato nel sondaggio. Motivo esternato per l'accusa: perché il sondaggio mostra, finora, risultati sorprendentemente simili a quelli che per me sarebbero ideali: esplosione di Democrazia Sovrana e Popolare (la nostra democrazia non è sovrana, grazie alla Piaciona innamorata di Zelensky e Biden e quindi non è neppure popolare); ultimo partito: + (questa) Europa, fermo intorno allo 0.22.