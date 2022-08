Elezioni, imprenditori che sostengono Letta. Donazioni anche da un ex renziano

Elezioni, le donazioni ai dem in agosto: ricchi assegni e sorprese

Le elezioni politiche si avvicinano sempre più, manca ormai meno di un mese al fatidico 25 settembre, il giorno in cui gli italiani sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Parlamento, dimezzato come numero rispetto a quello uscente. Mentre prosegue la campagna elettorale, nel pieno della crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, emergono anche dati che fanno riflettere sul sostegno economico degli imprenditori ai partiti.

Ad agosto - si legge su Verità e Affari - ad esempio, si è registrato un dato particolare, relativo al contributo nella campagna elettorale dei dem. A sorpresa, infatti, a sostegno della causa di Enrico Letta sono stati staccati dei ricchi assegni. Una donazione da 100 mila euro è stata fatta dall'imprenditore Francesco Merloni, ma si registra anche il contributo di un ex Italia Viva, Gianfranco Librandi. L'ex renziano, che guida un'azienda leader mondiale nella produzione di componenti elettronici per l’illuminazione, avrebbe infatti donato ai dem 40 mila euro.