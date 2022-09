Elezioni, l'algoritmo che calcola chi sarà eletto. Di Maio e Bonino rischiano

Elezioni politiche 2022, l'algoritmo che calcola le probabilità di essere eletti: Valentina Vezzali, Lucia Azzolina e Alessia Morani rischiano

Enrico Letta, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni saranno eletti alla Camera al 100%. Luigi Di Maio ha una probabilità “media” di essere. Al Senato, Silvio Berlusconi centrerà l'obiettivo senza problemi come Matteo Salvini. Quasi certamente anche Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi. È quanto emerge dal calcolo delle probabilità eseguito da YouTrend in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

I dati, come scrive Il Tempo, sono stati calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni - per ciascun ramo del Parlamento - secondo le rispettive fasce (100%-80% = alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa). Alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti figurano nella fascia alta, come Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Fabio Rampelli. Discorso analogo per Chiara Appendino, Federico Mollicone, Gianfranco Rotondi, Rita Dalla Chiesa.

Nella sezione “medio-alta” figurano i nomi di Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. In fascia media Luigi Marattin e Davide Faraone. Un gradino più sotto, nella sezione medio-bassa, Valentina Vezzali e Lucia Azzolina. Si preannuncia una corsa in salita per Alessia Morani. Al Senato, Emma Bonino è nella fascia media della griglia. Per Monica Cirinnà e Vittorio Sgarbi, la probabilità è medio-bassa.