Liguria, il presidente uscente Piana ad Affaritaliani.it: "Grande segnale di ripresa per il Cdx e la Lega"

"Abbiamo lavorato, ad esempio in provincia di Imperia Bucci ha stravinto e la Lega ha una percentuale altissima e io sono stato tra i più votati della coalizione". Alessandro Piana, presidente facente funzioni della regione Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti e candidato per il Carroccio a Imperia, commenta con Affaritaliani.it la vittoria risicata di Marco Bucci su Andrea Orlando alle elezioni regionali in Liguria.



"Il timore era quello che le indagini e gli articoli delle varie testate giornalistiche potessero avere un effetto negativo, effetto che non c'è stato. A livello nazionale è un grande segnale di ripresa sia per il Centrodestra ma soprattutto per la Lega. Ricordo che la Liguria è sempre stata una scuola politica dalla quale sono nate vere e proprie rivoluzioni politiche nazionali. Riprendere la guida di una regione che sei mesi fa sembrava persa è un miracolo del Centrodestra e di Bucci", conclude Piana.