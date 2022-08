Elezioni, Meloni tira dritto sul simbolo di Fdi e lo deposita con la fiamma

Elezioni, il simbolo di Fdi è stato depositato per tutte le circoscrizioni italiane

Il simbolo di Fdi è stato depositato per tutte le circoscrizioni italiane di Camera e Senato. Il capo politico e' Giorgia Meloni. Angelo Rossi, responsabile dell'ufficio elettorale FdI, ha confermato che a breve sara' depositato il simbolo unitario del centrodestra per le circoscrizioni estere. "Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia", scrive la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni postando su Facebook il logo del suo partito che e' stato depositato al Viminale e che mantiene la tradizionale fiamma tricolore e, in alto, il nome della presidente.