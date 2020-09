Elezioni Puglia, base M5s contro Di Battista: “Mette in pericolo il Governo”

Alessandro Di Battista sarà in Puglia stasera per sostenere la candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia. Non è l’unico. Anche Luigi Di Maio e Vito Crimi hanno già dato il loro appoggio all’irriducibile pentastellata. Un suicidio politico annunciato perché la vittoria di Emiliano era alla portata e correndo contro l’ex magistrato si favorisce Fitto e la destra che logora l’esecutivo giorno per giorno. Con un voto utile da parte dell’elettorato giallo si sarebbe sostenuto il presidente uscente (più competitivo), votato la lista preferita ed evitato di passare un’altra regione alla destra. La politica è anche calcolo. Per i 5 Stelle, c’è un interesse preponderante che supera l’antipatia per Emilano: la salute dal governo. E se lunedì sera si

Voto utile=voto disgiunto Il sistema elettorale di alcune regioni, come la Puglia, permette di esprimere due voti per due forze politiche differenti: uno al candidato presidente e l’altro a una lista diversa di quella del candidato presidente

indebolirà sarà anche per responsabilità di chi è membro (Di Maio) e chi lo “sostiene” dall’esterno (Di Battista). Inutile dire che le loro posizioni collidono con l’appello di unità locale di Conte alle forze politiche di maggioranza. Sotto il post dell’ex deputato romano – che annuncia la sua visita a Bari per sostenere l’ex collega – alcuni utenti riassumono bene il concetto: “Quando vince Fitto vengo sotto casa a leggerti la lettera dei vostri ex elettori”. Un’altra utente scrive: “Alessandro Di Battista anziché venire in Puglia per sostenere il nulla, vai in Piemonte per sostenere Dana Lauriola! #NOTAV”. “Ma come riuscite a fare campagna elettorale contro il Pd? Tutto questo è surreale”, si legge ancora. “Consegnerete la regione a Fitto, e dico Fitto...Conte andrà a casa, e sarete contenti immagino”, è l’ennesimo e non ultimo commento “critico”.