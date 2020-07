Elezioni Puglia, Emiliano "Non mi ritiro. Ma l'accordo con il M5S è possibile"

"No, non se ne parla. Non abbiamo alternative. Le abbiamo testate, ma sono tutte peggiori". Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia ipotizzabile un suo ritiro dalla corsa elettorale alle Regionali del 20-21 settembre per facilitare un accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.



"Comunque - spiega ancora il Governatore uscente della Puglia - un accordo con i 5 Stelle si può fare. Abbiamo fatto tutti e due le primarie, ci sono i sondaggi e non è difficile capire e decidere".



Un ticket, lei candidato presidente e Antonella Laricchia del M5S candidata al ruolo di vicepresidente? "Non lo so e non spetta a me dirlo", risponde Emiliano. Che poi sottolinea di nuovo: "Non c'è alcuna possibilità che io decida di ritirarmi, non ci sono altre possibilità".



E con i renziani di Italia Viva che insieme ad Azione di Carlo Calenda hanno candidato Ivan Scalfarotto? Nessun accordo è ipotizzabile? "Non ci sono problemi su questo fronte. Scalfarotto porterà via un po' di voti a Fitto e a me sta pure bene", conclude il Governatore uscente della Regione Puglia.