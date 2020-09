Elezioni, referendum exit poll: primi risultati, molti colpi di scena. Dati

Vittoria a valanga di Luca Zaia in Veneto, ampio successo di Giovanni Toti in Liguria e di Vincenzo De Luca in Campania. Conquista delle Marche da parte del Centrodestra con Francesco Acquaroli. Perfetta parità tra Raffaele Fitto e il Governatore uscente Michele Emiliano in Puglia. Leggerissimo vantaggio di Eugenio Giani (Pd-Italia Viva) su Susanna Ceccardi (Centrodestra) in Toscana. Lega nettamente primo partito in Valle d'Aosta, seguita dal Centrosinistra. In terza posizione la lista di Centrodestra Forza Italia-Fratelli d'Italia, poi l'Union Valdotaine e il Movimento 5 Stelle.

Sono i risultati del primo exit poll realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'Università degli Studi di Roma 3.

Per quanto riguarda il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, vittoria netta del Sì alla riduzione del numero degli eletti con una percentuale tra il 64,7 e il 68,7% contro il 31,3-35,3% di chi si è espresso per il No.