Elezioni regionali: chi spera di salire, chi è preoccupato e... I sentiment

Elezioni regionali Lombardia e Lazio, le aspettative dei principali partiti



Grande ottimismo nel Centrodestra di governo a una settimana dalle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, primo test dopo le Politiche del 25 settembre 2022. L'impressione, anzi la convinzione, nella maggioranza di governo è quella di ottenere la riconferma di Attilio Fontana e la conquista del Lazio con Francesco Rocca.

Ma la vera sfida per capire come cambieranno gli equilibri nell'esecutivo è il voto di lista. In Lombardia alle Politiche Fratelli d'Italia aveva ottenuto il 28,5%. La speranza del partito di Giorgia Meloni è quello di bissare il dato del 25 settembre anche se il timore è quello di perdere 2 o 3 punti rispetto alle elezioni per il Parlamento. La Lega si era fermata al 13,3% e la speranza del partito di Matteo Salvini, anche grazie al via libera dell'autonomia regionale da parte del Cdm è quella di recuperare qualcosa e magari arrivare o superare quota 15%. L'obiettivo del Carroccio è quello di valere più della metà di FdI. Forza Italia alle Politiche aveva raccolto il 7,9% e oggi la speranza è quella di non arretrare anche se qualche preoccupazione c'è. Il Pd aveva raccolto il 19% il 25 settembre e la speranza dei Dem è quella di non restare sotto questa quota. Il M5S, 7,5% alle Politiche, sperano di guadagnare qualcosina proprio ai danni del Pd.

Nel Lazio FdI il 25 settembre ha toccato la quota record del 31,2% e l'obiettivo (c'è ottimismo) è quello di superare il 30% anche alle Regionali del prossimo weekend. Forza Italia e Lega si erano fermate rispettivamente al 6,8 e al 6,3% e le aspettative di azzurri e Carroccio sono quelle di bissare più o meno il dato delle Politiche con la speranza del partito di Salvini di restare davanti a quello di Silvio Berlusconi. Preoccupazione nel Pd di non riuscire a tenere il 19,3% realizzato il 25 settembre mentre, all'opposto, i 5 Stelle sperano di migliorare il 15% delle Politiche di superare il Pd come già avvenuto nei sondaggi nazionali.

Per quanto riguarda il Terzo Polo Calenda-Renzi l'aspettativa è quella di ottenere più o meno il risultato delle Politiche, con qualche speranza in più in Lombardia che nel Lazio.