Elezioni regionali, exit poll alle 15. Ultimissimi rumor con colpi di scena!

Elezioni regionali, ultimissimi sentiment tra i partiti dopo il tonfo dell'affluenza alle urne

Ultimissimi sentiment sulle elezioni regionali quando manca pochissimo alla chiusura dei seggi. Alle ore 15 su Affaritaliani.it i primissimi dati in collaborazione con Lab21.01 di Roberto Baldassari.

Nonostante il fortissimo calo dell'affluenza alle urne, il Centrodestra è convinto di vincere (bene) sia in Lombardia sia nel Lazio. L'impressione tra i principali partiti politici è quello, a livello di lista, di una sostanziale conferma, percentuale più percentuale meno, dei dati delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.

In particolare, spiegano fonti politiche, ci sarebbe un po' di preoccupazione nel quartier generale di Letizia Moratti per un risultato che potrebbe essere inferiore alle attese. Ottimismo tra i fedelissimi di Attilio Fontana, mentre gli esponeneti vicini a Pierfrancesco Majorino non si aspettano un tracollo. Nessuna debacle.

Nel Lazio Francesco Rocca (Cdx) sicuro di prevalere su Alessio D'Amato (Pd e Terzo Polo) e sulla 5 Stelle Donatella Bianchi.