Elezioni riconteggio voti, "colpi di scena clamorosi"

Elezioni, riconteggio voti delle elezioni 2022?



Elezioni 2022, PiùEuropa ha chiesto il riconteggio dei voti. Che cosa potrebbe accadere? Sono molti i deputati e i senatori che tremano, altri invece meno.

Che cosa potrebbe accadere per i partiti? Ci sono varie intepretazioni e ipotesi, in attesa di capire come finirà il riconteggio.

"Potrebbero esserci dei colpi di scena clamorosi", dice un deputato di lungo corso. Vedremo...