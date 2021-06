Elezioni Torino sondaggi, avanti Damilano. Lega primo partito del Cdx. I dati

Lega prima partito del centrodestra a Torino città, con il 18% dei consensi, Fratelli d’Italia è all’8,7% e Forza Italia all’8,3%. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research, la società di Alessandra Ghisleri. Oggi alcuni quotidiani hanno pubblicato un’anticipazione: in vista delle elezioni amministrative, secondo la rilevazione è in vantaggio il candidato di centrodestra Paolo Damilano: 43,7% contro il 39,6% del suo sfidante di centrosinistra Stefano Lo Russo.



Grande soddisfazione di Matteo Salvini, non solo per il risultato della Lega (che sarebbe straordinario e certificherebbe un solido vantaggio all’interno della coalizione), ma anche perché “per la prima volta nella storia il centrodestra è in vantaggio a Torino e può davvero vincere”, circostanza mai accaduta a differenza di altre roccaforti di sinistra come Bologna.Lunedì, Salvini sarà al cantiere Tav e nel capoluogo piemontese per presentare Damilano.

SINTESI METODOLOGICA• INDAGINE

Lo scopo di questa rilevazione è stato quello di raccogliere le opinioni degli elettori del Comune di Torino in merito alle elezioni comunali che si terranno nel prossimo autunno.

• IL CAMPIONEI campioni sono stati determinati attraverso una stratificazione proporzionale multipla, basata sui caratteri di sesso, età e Circoscrizioni di residenza. I dati relativi alle ampiezze assolute e percentuali delle caratteristiche sopra citate provengono dai dati del Comune di Torino.

• UNIVERSO DI RIFERIMENTOL'universo di riferimento è stato determinato a partire dalle cifre della popolazione assoluta su cui è stata effettuata la determinazione percentuale della popolazione dai 18 anni in su ed in seguito incrociata con le caratteristiche di sesso e fascia di età. (Popolazione adulta, Comune di Torino: 735.152).

• CENNI SUGLI STRUMENTI DI RICERCAGli strumenti standard utilizzati per le ricerche sono DBSTAT, SPSS, EXCEL

.• LA RILEVAZIONELa rilevazione è stata effettuata mediante interviste telefoniche attraverso metodologia C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), C.A.M.I. (Computer Assisted Mobile Interviewing) e C.A.W.I .(Computer Assisted Web Interviewing).

Committente: Comitato Paolo Damilano sindaco

Periodo di rilevazione: 18-21/06/2021

Campione: mille interviste

Universo di riferimento: 735.152 (Fonte: Comune di Torino)

Criteri di campionatura: CAMPIONE PRESTRATIFICATO

Metodo di raccolta dati: INTERVISTE TELEFONICHE e WEB (C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.)