Il Veneto volta le spalle a Zaia. A Jesolo Lega umiliata da Meloni

Jesolo, il candidato di FdI sconfigge nettamente quello della Lega



Batosta per Luca Zaia. Il Governatore leghista, secondo molti osservatori oppositore interno alla Lega di Matteo Salvini, ha preso due legnate ai ballottaggi di ieri, domenica 26 giugno. Il caso più clamoroso è quello di Jesolo dove il candidato sostenuto dalla Lega, Renato Martin, è stato sconfitto nettamente da Christofer De Zotti di Fratelli d'Italia con il 57,29%. Zaia, paladino dell'autonomia regionale, battuto in provincia di Venezia da un candidato di Giorgia Meloni, paladina del centralismo romano anti-federalista.



Altro smacco per il Governatore a Thiene, Vicenza, dove con il 58,52% ha vinto Gianantonio Michelusi del Pd e civiche contro Manuel Benetti (Lega+altri di Centrodestra). Piccola consolazione a Feltre, Belluno, con la vittoria del Centrodestra con Viviana Fusaro (52,41%). Il significato di questo voto in Veneto, insieme alla sconfitta di Verona e di Padova del primo turno, è semplice: se a livello nazionale Matteo Salvini non se la passa benissimo, il suo oppositore interno Zaia, nostalgico della vecchia Lega federalista e autonomista, non è certo un modello vincente.