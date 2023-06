Emilia, Meloni affida il tavolo a Musumeci. Salvini sbotta davanti ai sindaci

Emilia, scontro Lega-Fdi per il commissario: "Comanda Musumeci?"

La questione della mancata nomina del commissario per l'Emilia Romagna sta diventando un problema sempre più grosso per il governo. La decisione presa ieri da Meloni di affidare il tavolo con gli enti territoriali a Palazzo Chigi al ministro del Sud Musumeci e non al vicepremier Salvini, ha fatto sbottare il leader della Lega. È una battaglia durissima. Sotterranea. Per controllare il dossier dell’alluvione in Emilia Romagna. Ieri, però, - si legge su Repubblica - il duello è finito sotto gli occhi dei sindaci convocati a Palazzo Chigi. Esterrefatti, hanno osservato il vicepremier leghista mostrarsi prima stupito, poi irritato, infine ostentatamente gelido sulla nomina del ministro Nello Musumeci a coordinatore del tavolo con gli enti locali, imposta dalla leader. "Quindi ci vedremo a questo tavolo settimanale... che quindi sarà coordinato da Musumeci... E quindi faremo riferimento anche noi a Musumeci...". Il tutto pronunciato con faccia perplessa, di chi non era a conoscenza della scelta. Con tanto di scrollata di spalle, riferita dai molti presenti.

A sera, lo staff di Salvini - prosegue Repubblica - smentisce la freddezza verso il ministro del Sud e si dice “sbigottito” dalla ricostruzione. In realtà, la scelta di Musumeci da parte della leader è l’ultima di una serie di decisioni di Meloni che ha lasciato – quelle sì – sbigottito il vicepresidente del Consiglio. E che è bene mettere in fila, per descrivere una dinamica esplosiva. La reazione di Meloni non si fa attendere. I sindaci convocati a Roma da Alfredo Mantovano apprendono che alla riunione sarà presente Salvini, non Meloni. E invece si presenta la premier. Scavalca di fatto il leader del Carroccio. E annuncia: le riunioni del tavolo saranno settimanali e saranno gestite da Musumeci. A quel punto Salvini reagisce. E lo fa anche con un passaggio in cui ricorda gli interventi già effettuati dall’Anas e quelli che invece spettano a comuni e province. "Certo – dice – vanno trovate le risorse e date a chi deve intervenire". I sindaci osservano stupiti la dinamica, perché capiscono che è tutta interna all’esecutivo. La Lega non vuole Bonaccini commissario e non perde occasione per ribadirlo.