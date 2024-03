Emiliano, carriera politica finita. Voci di un ritorno in Magistratura

Anche se la Lega riuscisse a strappare il terzo mandato, che serve a Luca Zaia in Veneto, sicuramente Emiliano non verrà ricandidato in Puglia

La carriera politica di Michele Emiliano è finita. Punto. Game over. Così fonti ai massimi livelli del Partito Democratico spiegano ad Affaritaliani.it che cosa sta accadendo nella principale forza di opposizione dopo le dichiarazioni in piazza di sabato scorso a Bari del presidente della regione Puglia. "Sono tutti incazzati, ormai è isolato", spiegano le fonti Dem. D'altronde il Governatore è stato scaricato anche da Francesco Boccia, capogruppo al Senato, per aver "imbarcato" troppi politici da altri partiti, soprattutto dal Centrodestra.



Decaro - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - sarà candidato alle elezioni europee dell'8-9 giugno come secondo in lista nella circoscrizione meridionale, probabilmente dietro Lucia Annunziata e davanti a Elly Schlein (che sarà terza in lista in tutta Italia). Ma per Emiliano ormai non c'è più spazio. Terminerà il suo mandato da presidente che scade il prossimo anno e anche se la Lega riuscisse a strappare il terzo mandato, che serve a Luca Zaia in Veneto, sicuramente Emiliano non verrà ricandidato in Puglia. Anzi, nel Pd si parla con insistenza di un ritorno del Governatore in Magistratura nel 2025, finito il suo ultimo mandato da presidente della regione. Ormai nel Pd è isolato e mollato da tutti. Con la politica game over.