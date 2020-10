Enrico Letta: "Prioritario tenere scuole aperte"

"Carlo Calenda candidato sindaco di Roma? Mi sembra una buona opzione ma sarà Nicola Zingaretti, verso il quale nutro molta fiducia, a decidere". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. "Zingaretti sta facendo un ottimo lavoro sia come presidente della Regione Lazio, pensiamo per esempio a quanto è migliorato il sistema sanitario, che come segretario del Pd", ha aggiunto Letta.

Covid, Letta a Radio24: "Conte sta facendo bene" "Questa maggioranza di governo si è trovata ad affrontare nei mesi scorsi la prova più difficile. Ho fiducia in quello che sta facendo Giuseppe Conte e credo che fino ad ora abbia fatto bene". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. "Le divisioni ci sono in tutti i governi europei, non soltanto nel nostro, ora occorre che sia maggioranza che opposizione facciano la propria parte", ha aggiunto Letta.

Covid, Letta a Radio24: "Prioritario tenere scuole aperte"

"Credo che sia assolutamente prioritario tenere le scuole aperte, è ovvio che la salute viene prima di tutto ma penso che sia necessario evitare che i giovani si ritrovino in una situazione simile a quella di qualche mese fa". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. "La didattica a distanza apre alle disuguaglianze sociali", ha aggiunto Letta.