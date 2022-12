Rosato (IV): "Noi miglioriamo la manovra. Conte-Landini in piazza per il RdC"

"Chi non è capace di dialogare per l'interesse dei cittadini e del Paese cercando di incidere in maniera concreta, si rifugia dietro l'accusa che noi siamo la stampella del governo"



"Siamo andati all'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ben consapevoli del ruolo delle opposizioni, che è quello di tentare di migliorare provvedimenti che riguardano l'Italia e gli italiani". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Attendiamo risposte nel merito dalla premier, in un dialogo che sembra non solo legittimo ma anche indispensabile. Lasciamo la protesta in piazza a difesa del reddito di cittadinanza a Landini, Conte e a chi a loro vorrà accodarsi".

Il Partito democratico nel dibattito in particolare sulla Legge di Bilancio sembra scomparso e impegnato solo nel suo inutile dibattito su chi sarà il prossimo segretario dopo Enrico Letta, è così? "Sposo la domanda", risponde secco Rosato.

E a chi accusa il Terzo Polo di voler fare o essere la stampella del governo Meloni, il presidente del partito guidato da Matteo Renzi risponde: "Il nostro lavoro non è fare da stampella all'esecutivo, ma correggere le cose sbagliate che fa il governo e mettere in campo idee più efficaci. Poi, chi non è capace di dialogare per l'interesse dei cittadini e del Paese cercando di incidere in maniera concreta, si rifugia dietro l'accusa che noi siamo la stampella del governo".