"Di Maio di oggi non è Conte, ma...". Timida apertura dei renziani al ministro

M5s, IV: "Di Maio? Vedremo cosa farà"



"Il Di Maio di oggi non è come Conte, sembra. Vediamo che cosa costruiscono e soprattutto vediamo che cosa fanno, certo ci sono molte distanze". Con queste parole il presidente di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia possibile aprire un dialogo e ipotizzare un'alleanza elettorale tra i renziani e la neonata formazione del ministro degli Esteri Insieme per il Futuro.

M5s, Letta: il Pd ha una certa esperienza di scissioni... - "Noi abbiamo una certa esperienza di scissioni, ma non solo la sinistra, anche il mondo democristiano. Tutto cio' che ha fatto nascere il Pd ha alle spalle storie di scissioni molto marcate, con litigi di decenni". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite della puntata di Porta a porta in onda questa sera su Rai1. "Lo stesso Pd che oggi e' unito, quando era guidato da Renzi subi' la scissione di Articolo 1 e lo stesso Renzi si e' scisso da quello di Zingaretti - ha aggiunto -. Il nostro Pd e' stato amputato di parti di gruppi parlamentari, anche lo stesso Calenda. Abbiamo una certa esperienza di scissioni, sempre con una certa attenzione a dire che i rapporti personali in politica contano molto, se finiscono con il divampare...".