Europee, Crosetto contro Roma: "Vergogna, I'Italia unica senza eletti in Ue"

Europee, l'indignazione di Crosetto: "Vergogna, l'Italia è l'unica senza eletti in Ue"

"L'Italia è l'unica nazione in Europa che non ha ancora concluso le operazioni di spoglio per le elezioni europee e che quindi non ha ancora individuato il numero di parlamentari eletti per ogni forza politica. Il tutto grazie al blocco di alcune sezioni di Roma che pare dovuto ad un problema del sistema informatico della città".

L’Italia è l’unica nazione in Europa che non ha ancora concluso le operazioni di spoglio per le elezioni europee e che quindi non ha ancora individuato il numero di parlamentari eletti per ogni forza politica.

Il tutto grazie al blocco di alcune sezioni di Roma che pare dovuto ad… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 11, 2024

Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aggiunge: "ora, su decisione dei presidenti dei seggi, 78 sezioni sono finite in Tribunale. In 82 sezioni sono dovuti intervenire funzionari direttamente dal ministero dell'Interno. Sta di fatto che non avremo i risultati definitivi per colpa della disorganizzazione di un comune. Una cosa vergognosa ed impossibile da spiegare al mondo".

Assessore Roma, preferenze comunicate, ministri si informino

"Si è confuso un problema informatico con un problema elettorale. Se lo spoglio non si fosse concluso il Tribunale di Roma non si sarebbe potuto insediare per riconteggiare le schede". Lo ha detto l'assessore alle Politiche del Personale di Roma Andrea Catarci in risposta alle affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto riguardo le operazioni di spoglio per le elezioni europee. "Le affermazioni del ministro sono false e fuori luogo - ha aggiunto l'assessore -. È assurdo che i ministri non sappiano cosa succede realmente all'interno dei seggi".