Europee, Malan (FdI): "Da elettore mi piacerebbe poter votare Meloni, ma..."

Intervista al capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan

Fratelli d'Italia come si prepara alle elezioni europee? "Innanzitutto lavorando per l’Italia in tutte le sedi istituzionali, come sempre, elezioni o no. Inoltre si stanno selezionando i candidati: le liste saranno di alta qualità. E dal 19 al 21 aprile terremo a Pescara la conferenza programmatica per l’Europa, un passaggio fondamentale perché queste elezioni investono questioni di grandissimo impatto sulla vita dei cittadini". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.

Giorgia Meloni ha fissato come obiettivo il 26%, dato delle Politiche. Significa che sotto questa soglia si dimetterebbe da premier? "Significa che abbiamo l’obiettivo di ripetere lo straordinario risultato delle elezioni politiche del 2022 che ha visto quadruplicare il consenso di Fratelli d’Italia rispetto alle europee del 2019, il migliore di tutti i precedenti. Quanto al governo nazionale, ha ricevuto un forte mandato dagli elettori, ed ha il dovere di continuare ad attuare il programma sul quale ci siamo impegnati con gli elettori. Una situazione ben diversa da chi in passato è arrivato al governo con manovre di palazzo".

E infine, secondo lei Meloni dovrebbe candidarsi come capolista in tutta Italia alle Europee di giugno? "Da elettore mi piacerebbe poterla votare, ma la scelta è del presidente Meloni, anche in relazione ai gravosi impegni della sua carica", conclude Malan.