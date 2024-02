Europee, Sgarbi: "Pronto a candidarmi. Valuterò offerte da FdI, Lega e FI"

"Ho già fatto il parlamentare europeo nel 1999 per poi dimettermi per andare al governo. Potrei farlo una seconda volta"

"Sto valutando, dipende". Così il sottosegretario dimissionario alla Cultura Vittorio Sgarbi risponde alla domanda di Affaritaliani.it se si candiderà alle elezioni europee dell'8-9 giugno. "Si possono fare cose nuove, oppure perseguire la strada di un partito se me lo chiedono con fondamento. Quando smisi di fare l'assessore a Milano diventai sindaco di Salemi. I tempi sono perfetti per una nuova opportunità, ma sto anche diventando vecchio. Valuterò, vedremo. Ho già fatto il parlamentare europeo nel 1999 per poi dimettermi per andare al governo. Potrei farlo una seconda volta".



Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia, con quale partito del Centrodestra si candiderebbe? "Sono legato a tutte e tre i partiti della maggioranza e non ho alcuna resistenza su nessuno. Ci sono in tutti i partiti del Centrodestra aree liberali in cui mi riconosco e anche aree che meno corrispondono alle mie caratteristiche politiche. Sono tre opportunità. Vedremo. Quando qualcuno me lo chiederà, valuterò", conclude Sgarbi.