Europee, Vannacci: "Io candidato con la Lega? Prendo in considerazione"

"Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica..."

"Ringrazio chiunque mi proponga in qualsiasi settore, imprenditoriale, politico o anche delle relazioni internazionali. Perché vuol dire che riconoscono le mie capacità e hanno una buona considerazione di me. Al momento però continuo a fare il soldato". Così il generale Roberto Vannacci, interpellato da Affaritaliani.it a Piacenza nel giorno della presentazione del suo libro 'Il mondo al contrario', risponde alla domanda su un suo eventuale impegno diretto in politica.



E alla domanda se ci fosse un'offerta di una candidatura alle elezioni europee del 2024 da parte della Lega, già ipotizzata da diversi esponenti del Carroccio, Vannacci risponde: "Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro. Ora faccio il soldato, se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò. Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica, dipende dalle condizioni e dalle situazioni. Per ora faccio il soldato, ma nulla, ripeto nulla, è precluso", conclude il generale.