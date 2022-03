Eutanasia, via libera dalla Camera: ora al Senato. Lega e FI votano contro

Eutanasia in Italia, primo via libera Camera con 253 sì, la proposta di legge va al Senato

Via libera dell'Aula della Camera, in prima lettura, alla proposta di legge sul fine vita. I voti a favore sono 253, i contrari 117 e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Hanno dichiarato il voto contrario Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e NcI. Alcuni deputati, soprattutto tra le fila azzurre, hanno tuttavia annunciato il voto a favore in difformita' dal gruppo. Hanno votato a favore Pd, M5s, leu, Piu' Europa. Italia viva ha lasciato liberta' di coscienza: alcuni deputati di Iv, a titolo personale, sono intervenuti per dichiarare il voto contrario. L'esito del voto e' stato accolto da un applauso dei sostenitori della legge.

In dichiarazione di voto sono intervenuti, a titolo personale, i deputati di Iv Gabriele Toccafondi, Maria Teresa Baldini e Cosimo Ferri, che hanno annunciato il voto contrario alla proposta di legge sul fine vita (il gruppo di Iv ha lasciato liberta' di coscienza); sono inoltre intervenuti a titolo personale i deputati di Forza Italia Renata Polverini e Elio Vito, che hanno annunciato il voto favorevole al provvedimento in difformita' dal proprio gruppo, e Simone Baldelli che ha spiegato di "non poter votare contro" la legge.

