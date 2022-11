Ex-Ilva, sì a svolta sovranista del Governo, ma con le multinazionali

Ex Ilva

Ex-Ilva, sì alla svolta sovranista del Governo, ma non sulla pelle dei migranti

Se Acciaierie d'Italia non si presenta al tavolo con i sindacati è perché i governi non hanno messo finora la multinazionale ArcelorMittal con le spalle al muro. È ora di applicare il "sovranismo" a una multinazionale non ai poveri cristi che arrivano dal mare.

Il governo acquisisca il controllo di maggioranza e imponga la gestione pubblica dell'ex-Ilva per garantire la filiera italiana, l'occupazione, una produzione strategica e la bonifica ambientale. Il problema non riguarda solo Taranto. Basti pensare al gruppo Sanac. La Fiom Cgil e gli altri sindacati hanno giustamente annunciato lo sciopero e bene fanno a mettere al centro l'intervento pubblico. Va fatto nella forma più chiara e esplicita. Basta con la prepotenza dei predoni del capitale globale!

Giorgetti e Meloni non lo vogliono fare? Sarà almeno smentita la favola che questi sarebbero dei nemici dei globalizzatori. Per riconquistare forza il sindacato deve gettare definitivamente nella spazzatura i tabù neoliberisti del centrosinistra e sollevare la bandiera della Costituzione.

Ambiente, salute, lavoro sono valori preminenti rispetto al culto ideologico del finto mercato. Nazionalizzare subito non è utopia. Il parlamento alla fine dell'ultima legislatura ha già dato un mandato politico in tal senso assumendo un odg elaborato dal sottoscritto e Nicola Cavazzuti per Rifondazione Comunista e Unione Popolare, presentato alla Camera dalle allora parlamentari di ManifestA.

Il miliardo e passa di euro che reclama l'ad Morselli per ArcelorMittal si utilizzi per acquisire il controllo pubblico. ArcelorMittal fuori dall'Italia! Piangerebbe solo Calenda. L'amico e compagno Michele De Palma che viene dal movimento di Genova 2001 ha gli strumenti anche culturali per proporre questa impostazione con forza all'attenzione del paese. Noi di Rifondazione Comunista la sosteniamo da anni con convinzione.

*Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare