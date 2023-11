Expò, Alemanno: "Roma umiliata, qualcuno dovrà pagare"

“Sono profondamente dispiaciuto per la nostra Città, che non meritava questa umiliazione. Non solo non ci siamo aggiudicati Expo’ 2030, ma Roma è arrivata ultima con pochissimi voti, solo 17 su 165. Come è stata possibile questa umiliazione per una città così famosa e ammirata nel mondo? Chi ha sbagliato, nel progetto della sede o nella promozione della candidatura? Oppure si è stati velleitari nel lanciare e mantenere fino in fondo la candidatura di Roma? Tutto questo non può passare senza conseguenze, continuando a tenere il Campidoglio in quel limbo per il quale – grazie alla protezione di sinistra dei grandi giornali – il Sindaco e l’Amministrazione non sono mai colpevoli di niente. Anche il Governo deve spiegare come è stato possibile che la nostra Capitale nazionale sia stata lasciata andare verso questa catastrofe senza nessuna precauzione e cautela. Che bisogno c’era di affrontare questa avventura quando fatichiamo anche a prepararci al Giubileo del 2025? Rimane l’amarezza e il paradosso negativo di essere andati a perdere per l’Expo’, quanto per due volte abbiamo volontariamente e incomprensibilmente rinunciato a portare la candidatura di Roma alle Olimpiadi, la candidatura 2020 per colpa di Monti e la candidatura 2024 per colpa della Raggi.” Così ha dichiarato Gianni Alemanno, ex-sindaco di Roma e Segretario nazionale del Movimento Indipendenza Iscriviti alla newsletter