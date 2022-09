Energia, siluro di FdI a Draghi: "Non lasci il problema al nuovo governo"

Energia, Meloni: "Risposta immediata, in Consiglio Ue prevalga buon senso" "Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie". Lo afferma in una nota la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Nessuno Stato membro - argomenta Meloni - puo' offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario. Per questo l'auspicio e' che nel Consiglio Europeo sull'energia di domani, prevalgano buon senso e tempestivita'. Su questo tema di vitale importanza per l'Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche".