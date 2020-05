Fase 2, "Governo confuso e litigioso". J'accuse di Montezemolo

Non parlava da settimane. Ora, ad Affaritaliani.it, Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Ntv ed ex numero uno di Confindustria, Fiat, Ferrari e Alitalia, esprime tutta la sua preoccupazione per la situazione del Paese dopo mesi di lockdown, senza risparmiare critiche al governo Conte per come sta gestendo l'emergenza economica.



Alla domanda su come si stia muovendo l'esecutivo con i vari decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, Montezemolo afferma: "Mi sembra che ci sia un momento di grande confusione e di grande difficoltà nel prendere le decisioni. Vedo una eccessiva litigiosità su tutto e devo confessare che sono un po' preoccupato".



Il presidente di Ntv aggiunge: "Mi sembra che il governo abbia perso la forza di prendere decisioni vere. Nelle tasche degli italiani non è ancora arrivato quasi niente. Noi, come molte altre aziende, stiamo pagando la cassa integrazione anticipando i soldi. Francamente sono dispiaciuto e molto preoccupato".



E l'Europa? Come valuta le decisioni dell'Ue tra il piano Merkel-Macron sul Recovery Fund e il contropiano degli altri Paesi guidati da Austria e Olanda? "Dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere e valutare le condizioni che verranno poste, perché sicuramente ci saranno delle condizioni. Questa è l'occasione - sottolinea Montezemolo - per il governo per dare risposte sul tipo di riforme che intende portare avanti. Ma il tema vero è uno solo: le ore, non i giorni, stringono per far arrivare i soldi alle imprese, alle famiglie e alle persone in difficoltà. Tutto il resto non conta", conclude.