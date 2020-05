Fase 2, governo-regioni: è tregua. Dal 18 maggio aperture differenziate

FASE 2, GOVERNO A REGIONI: DAL 18 POSSIBILE RIAPERTURA PARRUCCHIERI E RISTORANTI

Il governo apre alla richiesta delle regioni su possibili riaperture anticipate dal 18 maggio in base ad esigenze territoriali. Parrucchieri e ristoranti compresi. E' quanto emerge dalla riunione in corso tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con i governatori. "Questa è una possibilità di cui parliamo da giorni -si spiega da fonti ministeriali- il tutto ovviamente se il dato dei contagi è sotto controllo e nel rispetto dei protocolli Inail e Cts" sul lavoro. Una disponibilità subito rilanciata dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sui social: "Il Premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier. Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio. Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali e insieme porteremo avanti il monitoraggio della situazione".

Fase 2, Toti: "Conte ha accolto richiesta Regioni su aperture"

