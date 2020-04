Fase 2, la Meloni organizza un flash mob con FdI davanti Palazzo Chigi. VIDEO

Fase 2, flash mob FdI (modello Israele) davanti a P.Chigi

Circa 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI hanno partecipato a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. La manifestazione - che si svolge sul 'modello israeliano', e cioè rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza, in base alle disposizioni sanitarie della lotta al coronavirus - è stata organizzata dal partito di Giorgia Meloni "per chiedere il rispetto della Costituzione".

La leader del partito, Giorgia Meloni, accompagnata dai parlamentari e dei consiglieri regionali del Lazio, sta dunque protestando, in diretta Facebook, per le misure a suo avviso insufficienti e dannose per l'economia, annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Gli esponenti FdI indossano tutti la mascherina (tricolore) e sono schierati lungo tutta l'area di Piazza Colonna, a distanza di sicurezza, recando cartelli con la scritta "Il silenzio degli innocenti" e le categorie professionali che rischiano a loro avviso il collasso a causa delle inadempienze del governo.