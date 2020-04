"Conte non deve aver capito quello che ha imposto agli italiani. Il divieto di assembramento per lui non vale? Mette a rischio chi lavora con lui e gli operai? O ha l'antidoto Anpi che immunizza dalle leggi e dalla Costituzione?". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, pubblicando la foto del presidente del Consiglio oggi a Genova nel cantiere di ricostruzione del nuovo ponte.