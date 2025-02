"I dazi Usa ci preoccupano". Palazzo Chigi, con Fazzolari, esce allo scoperto

Le parole di Fazzolari rispecchiano il pensiero di Giorgia Meloni



Palazzo Chigi esce allo scoperto e per la prima volta esprime preoccupazione per i dazi Usa. "Adesso ci preoccupa di più l'ipotesi dei dazi al 25%. Andiamo a vedere in realtà la dinamica che andrà a seguire alle parole (del presidente Usa, Trump, ndr). Stati Uniti e Europa sono legati da interessi anche commerciali ma non solo, e quindi confido che si troverà un accordo di buon senso", ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, intervistato da Bruno Vespa nel forum in corso a Saturnia. Le parole di Fazzolari rispecchiano il pensiero di Giorgia Meloni, d'altronde la premier - come ha scritto Affaritaliani.it - è sempre meno vicina alla Casa Bianca e sempre ancorata all'Unione europea.



