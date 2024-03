FdI a Salvini: "Russia? Il popolo ha ragione se può votare liberamente"

Russia, Ruspandini (FdI): "No a salti nel buio grazie a Meloni"

"Il popolo ha sempre ragione quando è messo nelle condizioni di votare liberamente. Ci sono alcune nazioni, come purtroppo la Russia, dove la democrazia non è così compiuta". Massimo Ruspandini, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, commenta con Affaritaliani.it le parole di Matteo Salvini sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia.



Alla domanda se le parole del vicepremier della Lega possano mettere in difficoltà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei suoi rapporti con gli Usa, la Nato e l'Unione europea, Ruspandini risponde: "Penso di no. Il Centrodestra ha dimostrato nei fatti di essere coeso. Abbiamo intrapreso grazie alla leadership di Meloni una strada senza indugi che mette l'Italia al centro dello scacchiere europeista e fuori da qualsiasi salto nel buio".