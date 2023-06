Politica

Giovedì, 8 giugno 2023 FdI, Fidanza patteggia: 1 anno e 4 mesi per corruzione. Lo scambio di poltrone Accordo trovato con i pm anche per l'altro indagato: Giacomo Calovini. Il posto in consiglio Comunale a Brescia in cambio di un incarico al figlio del collega di redazione politica