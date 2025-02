Fisco, FdI alla Lega: "Taglio dell'Irpef? Mai usare termini dispregiativi come 'mancetta'"

Parla Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Attività Produttive della Camera

"Prima di tutto va fatta una considerazione: il sistema della tassazione in Italia, negli anni, è sempre cresciuto ed è diventato sempre più complicato. Serve un sistema fiscale che possa garantire a cittadini e imprese di adempiere ai propri doveri senza alcuna difficoltà. Un sistema da sempre imperfetto a causa di una miriade di norme". Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Attività Produttive della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, interviene sulla lite tra Forza Italia e Lega su quale debba essere la priorità per il governo: riduzione dell'Irpef per il ceto medio o rottamazione quinquies.



"La semplificazione fiscale deve essere il primo punto e ogni misura che diminuisca il carico fiscale per i cittadini è da considerare positivamente, anche se va valutato sempre l'impatto tra il provvedimento adottato e il risultato ottenuto. La riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per il ceto medio è ottima. La rottamazione non è un condono ma mette in condizione soprattutto le aziende che non sono riuscite a pagare le tasse a mettersi in regola con il Fisco. E quindi anche questa non è una misura negativa, che, ripeto, non è un condono ma fa recuperare fondi allo Stato. Ho piena fiducia nel nostro vice-ministro dell'Economia Maurizio Leo, assolutamente competente, che saprà come dirimere la querelle tra Forza Italia e Lega tra i due provvedimenti e adottare la scelta migliore anche tenendo conto delle risorse necessarie ", spiega l'esponente di Fratelli d'Italia.



Ma prima il taglio dell'Irpef o la rottamazione? "Quello che verrà prima lo deciderà il Consiglio dei ministri rispettando il parere e la volontà del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ripeto, deciderà come ha sempre fatto tenendo conto del programma elettorale che ha presentato agli italiani". E infine sulla 'mancetta', affermazione usata in una nota dalla Lega per descrivere la riduzione dell'Irpef per il ceto medio, Zucconi afferma: "E' stata certamente un'espressione non felice della Lega sul taglio fortemente voluto non solo da Forza Italia. Qualunque sia la cifra in più per i cittadini dal taglio dell'aliquota Irpef non bisogna mai usare termini dispregiativi come 'mancetta'. Sono soldi, risorse in più per i cittadini e non certo 'mancette'", conclude il deputato di Fratelli d'Italia.



Leggi anche/ Btp Più, via al collocamento del nuovo Titolo di Stato: ecco perchè è diverso e a chi conviene - Affaritaliani.it