FdI, Gioventù nazionale: "Elezioni subito, solo l'1% del Recovery ai giovani"

“Questo governo non ha fatto nulla per gli italiani, non ha fatto nulla per le giovani generazioni, le scuole sono nel caos e le università sono ancora chiuse. Soltanto l’1% dei fondi del Recovery Fund è stato destinato ai giovani. Chiediamo al presidente della Repubblica di sciogliere immediatamente le Camere e di mandarci al voto per dare all’Italia un esecutivo forte che possa dare risposte concrete agli italiani”.

Così Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia che stamattina ha manifestato davanti a Palazzo Chigi per chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.