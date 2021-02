FdI, la Meloni furiosa con Salvini. "Il Cdx non è solo Lega e Forza Italia"

A Giorgia Meloni non e' piaciuto il riferimento al centrodestra, nella nota della Lega, dopo l'incontro tra Salvini e Berlusconi? "Non e' che non mi e' piaciuto, lo considero un lapsus. Salvini sa che il centrodestra non si racchiude in coloro che hanno scelto di tornare al governo con Pd e M5s. C'e' anche un'altra opzione, quella di Fratelli d'Italia che fa un'opposizione nell'interesse della nazione quindi collaborativa". L'ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia nell'anticipazione dell'intervista al Tg3, in onda su Rai3 alle 19.



Governo:Meloni,centrodestra esiste perche' FdI presidia campo - "Credo che il centrodestra restera' compatto. Quando la democrazia tornera' in Italia, e gli italiani lo vorranno, governeremo insieme. Intanto abbiamo fatto scelte diverse: Fratelli d'Italia e' sempre stato un partito rigido e il centrodestra e' sempre esistito, perche' c'e' sempre stato qualcuno a presidiare il campo del centrodestra ed era FdI". L'ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia nell'anticipazione dell'intervista al Tg3, in onda alle 19 su Rai3.