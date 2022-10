Fdi, Lollobrigida: "Il problema non era con Berlusconi ma con una parte di Fi"

Fdi, Lollobrigida: "Ha ragione Occhiuto su quei foglietti di Silvio"

Sembra essere tornato il sereno nel centrodestra dopo il chiarimento avvenuto tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I tre partiti che comporranno la maggioranza andranno quindi insieme alle consultazioni da Mattarella. L'ex capogruppo alla Camera di Fdi, nonchè braccio destro di Meloni racconta l'esito di questo faccia a faccia tra i due leader.

"Lo scontro, come lo definite, - spiega Francesco Lollobrigida al Corriere della Sera - non è stato tanto tra Meloni e Berlusconi, ma con una parte di Forza Italia, che anche a giudicare dagli atteggiamenti e dalle parole del Cavaliere, considererei minoritari".

"Forse - prosegue Lollobrigida al Corriere - ha davvero ragione il senatore Occhiuto quando racconta che su quel foglietto Berlusconi ha solo annotato la sintesi di una discussione avvenuta in un momento teso con i suoi senatori. Non credo fossero parole sue. C’è stato un chiarimento tra due persone che si conoscono da 20 anni, che hanno già avuto screzi in passato e anche momenti difficili, ma che hanno sempre saputo ricucire sedendosi attorno a un tavolo. Ci sono state incomprensioni, è chiaro. Ma sono appunto superabili: anche stavolta, gli avvoltoi che stavano girando attorno hanno dovuto cambiare preda. Entro l'inizio della prossima settimana avremo il nuovo governo".