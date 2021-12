Fdi, Manovra: la lettera a Sergio Mattarella per denunciare la maggioranza

Fdi, lettera a Mattarella per denunciare la maggioranza: "Scandaloso"

Fratelli d'Italia attacca duramente la maggioranza di governo. Non è andata giù al partito di Giorgia Meloni la decisione di far approvare la legge di Bilancio ponendo la fiducia e di fatto evitando ogni possibile discussione in Parlamento. Da qui la decisione dell'unico grande partito d'opposizione di prendere carta e penna e rivolgersi direttamente al Capo dello Stato.

"Fratelli d'Italia inviera' una lettera a Sergio Mattarella, come garante della Costituzione, per denunciare la condotta della maggioranza per quello che e' accaduto: abbiamo una manovra che sara' approvata senza che il Parlamento abbia potuto discuterla". Cosi' il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, al termine del flash mob organizzato dai deputati Fdi davanti Montecitorio, mostrando uno striscione con su scritto: "Maggioranza frantumata finanziaria sgangherata". "Quello che e' accaduto - prosegue Lollobrigida - e' scandaloso".

