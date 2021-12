Lockdown per i non vaccinati già da Capodanno. Chiusi in casa tutto inverno

Omicron, quasi certa l'abolizione della quarantena per chi ha fatto tre dosi

La decisione è imminente. Non c'è più tempo da perdere. Ieri in Italia si sono registrati più di 78mila positivi, la variante Omicron ormai dilaga. E ancora non si sono visti gli effetti dei pranzi di Natale. Il Cts si riunisce oggi per valutare la probabile abolizione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino (altrimenti nel giro di poche settimane si blocca il Paese), ma la vera notizia è che anche in Italia sta per arrivare il lockdown totale per chi non ha fatto nemmeno una dose di vaccino contro il Covid.



Fonti politiche e di governo danno per certa la decisione che comunque, in ultima istanza, spetta al presidente del Consiglio Mario Draghi. E l'ipotesi che circola è clamorosa: il timore è che Capodanno, nonostante la chiusura delle discoteche e il divieto delle feste in piazza, possa moltiplicare i contagi ancora più del Natale e quindi non è escluso che la stretta per i poco più di 5 milioni e mezzo di persone over 12 anni non vaccinate nemmeno con una dose scatti immediatamente e sia in vigore già per il 31 dicembre.



Obiettivo cercare di bloccare la diffusione del virus chiudendo in casa i No Vax. Il lockdown sarebbe, appunto, totale e simile a quello generalizzato dell'inizio pandemia nel 2020. In sostanza, i non vaccinati potrebbero uscire di casa solo per motivi di salute (ospedale o farmacia), per esigenze primarie (fare la spesa) o per servizi considerati essenziali come banca, posta, edicola o tabaccaio. Vietate per i No Vax anche le visite nelle case private di amici e parenti.



Un confinamento che in Germania e in Austria, deciso all'inizio di dicembre, ha prodotto ottimi risultati e che, forse, il governo Draghi avrebbe dovuto decidere prima per evitare l'esplosione dei contagi e il caos tamponi. In alternativa, se non fosse in vigore già per la notte di San Silvestro, la chiusura per i No Vax potrebbe partire subito a gennaio, probabilmente da lunedì 3 e durare almeno per tutto l'inverno. Si tratta anche di un modo, drastico, per spingere il maggior numero di persone a vaccinarsi.