FdI, no di Schlein a Meloni su Atreju: "Il confronto è in Parlamento"

Il no di Schlein a Meloni su Atreju: "Il confronto è in Parlamento"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, declina l'invito. Alla kermesse di Fratelli d'Italia, in programma dal 14 al 17 dicembre, non parteciperà. Era stato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, a riportare informalmente il messaggio della premier alla leader dem. Schlein ha però rifiutato spiegando che i confronti politici si fanno in Parlamento. "Con FdI ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di Bilancio".

"Elly Schlein ad Atreju? L’ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito (poi appunto arrivato, ndr), sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l’invito, Atreju è aperto a tutte le idee politiche", aveva affermato ancora questa mattina Giovanni Donzelli, ai microfoni della trasmissione Ping Pong su Radio1.

"E’ nostra tradizione invitare i rappresentanti delle opposizioni. Secondo noi il terreno di incontro è il Parlamento. Sarebbe bello che il Pd di Schlein sapesse cogliere la sfida che la premier Meloni ha lanciato, di cambiare l’Italia insieme". Così invece Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, intervistato nel corso della trasmissione "Agora’" su Rai3. "E’ un invito a dire alle opposizioni che siamo disponibili al confronto e al ragionamento, l’esatto contrario di quello che fa una parte del sindacato che al confronto risponde con lo sciopero".