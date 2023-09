FdI perde un milione di voti, Lega al 12%. Effetto migranti sulle Europee

'Bomba' immigrazione sui partiti in vista delle elezioni europee



Nel corso del 2023 si sta registrando un afflusso molto aumentato di migranti rispetto al 2022. La situazione di Lampedusa è assai difficile e, più in generale, l’Italia deve affrontare e cercare di gestire flussi migratori indubbiamente consistenti (da inizio anno sono arrivate 125 mila persone, pari all’intera popolazione della città di Bergamo). La questione è politicamente molto calda, da cui la domanda: che impatto sta avendo questa emergenza sul consenso ai partiti? La premessa da fare è che gli atteggiamenti degli elettori sono molto diversi a seconda dell’orientamento politico: gli elettori del centrodestra tendono infatti a difendere il governo Meloni e a colpevolizzare l’Unione Europea. Al contrario, gli elettori di centrosinistra tendono ad addossare la responsabilità alle scelte del governo e quindi dei partiti che compongono l’attuale maggioranza. Fra gli elettori di centrodestra, si mostra in crescita la quota di coloro che pensano che l’atteggiamento del governo sia stato sinora troppo morbido nei confronti dell’immigrazione clandestina. E un cittadino su cinque ritiene che il contrasto all’immigrazione sia una delle maggiori priorità per il nostro Paese.

All’interno di questo scenario, i sondaggi degli ultimi giorni ci dicono che, da quando si sono fortemente intensificati gli sbarchi in Italia, hanno cominciato a perdere consensi i due maggiori partiti, ossia Fratelli d’Italia da una parte e il PD dall’altra. Al contrario, si mostrano in aumento sia che Lega (unica forza della maggioranza in crescita) che il M5S.

Dal punto di vista quantitativo, gli spostamenti di cui sopra sono ancora molto limitati. Concretamente, circa 100 mila voti sono usciti dal bacino di Fratelli d’Italia per indirizzarsi verso la Lega, e qualcosa di molto simile è accaduto nel fronte opposto (100 mila voti in uscita dal PD per indirizzarsi verso il M5S). Ma se il problema dovesse mantenere gli stessi livelli di intensità e di frequenza delle ultime settimane, all’appuntamento con le elezioni europee di primavera 2024 l’effetto potrebbe essere decisamente più significativo.



I voti in uscita da Fratelli d’Italia per convergere (con molta probabilità) verso la Lega potrebbero essere un milione abbondante, mentre quelli dal PD ai Cinque Stelle potrebbero essere quattrocentomila. Questo consentirebbe alla Lega di portarsi oltre il 12%, e ai Cinque Stelle di arrivare a ridosso del PD. E l’ipotesi quantitativa appena formulata è prudenziale (ossia l’effetto finale potrebbe essere maggiore). Certo, si tratta solo di stime basate su dati ancora parziali e non consolidati, ma sicuramente, nell’agenda setting delle prossime europee, quello del problema migratorio tornerà a essere un argomento molto importante, quasi come avvenne nel 2019.