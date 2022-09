Fdi vuole i quattro ministeri chiave. Mossa per blindare la linea atlantista

Fdi, Meloni pensa già a figure chiave per il prossimo governo

Le elezioni politiche si avvicinano sempre più ma i sondaggi confermano lo stesso dato, il centrodestra sembra essere in netto vantaggio sul centrosinistra e se le previsioni dovessero essere confermate, alla coalizione formata da Meloni, Salvini e Berlusconi spetterebbe la responsabilità di governo. La leader di Fdi, candidata premier, - si legge su Repubblica - sembra avere già le idee chiare sul futuro esecutivo. Meloni, infatti, vuole evitare che Matteo Salvini possa imporre una linea soft verso Mosca, una volta al governo. Non permettere che conquisti uno dei ministeri chiave. Giorgia Meloni studia da giorni la possibile soluzione.

Immagina - prosegue Repubblica - quattro ministri di provata fedeltà euroatlantica sulle poltrone di Economia, Esteri, Difesa e Interni. Ha in mente per il ruolo forse più operativo dell’intero esecutivo, quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un uomo dai rapporti oliati con Washington. E sa che può raggiungere questo obiettivo soltanto in un modo: facendosi scudo con il Colle. Servirebbe a tenere lontano dal Viminale il leghista, che invece ci punta con tutte le sue forze. Tanto che starebbe studiando una contromossa tutta tattica: chiedere per sé la Presidenza del Senato. In realtà intende “promuovere” Roberto Calderoli come seconda carica dello Stato. E non si sentirebbe neanche a suo agio in un ruolo istituzionale. Ma il rilancio servirebbe a mettere pressione per strappare una casella.