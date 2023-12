Ferragni-Saviano, bufera su Meloni. Ruotolo dalla memoria corta gela Giorgia

Ruotolo: "Può la premier Giorgia Meloni attaccare con la clava pubblicamente Saviano e Ferragni?" La risposta al “Baffone rosso” di Posillipo. Il commento

Sandrone Ruotolo, della direzione Pd, “il Baffone rosso di Posillipo”, ha vergato su Twitter: “Può la giovane premier, la camerata Giorgia Meloni, attaccare con la clava pubblicamente uno scrittore campano, Roberto Saviano, e la bella e ricca imprenditrice e blogger Chiara Ferragni? No. Non può e non deve, per il ruolo istituzionale che ha. La mia solidarietà a Roberto e a Chiara: "Viva l’Italia antifascista!".

Ah Ruotolo, PD, te stai a scordà Ciancimino, il bugiardone, che tu e Santoro ospitavate, non gratis, su Rai2, per far mitragliare Berlusconi: ricordi, compagno? Quindi, urliamo anche: "W Massimo Ciancimino, con il papà, defunto, un filino mafioso, ma antifascista pure lui!".