Atreju, Meloni attacca Conte e Schlein. Affonda pure la Ferragni. VIDEO

FdI, Meloni attacca Schlein: "Non serve insultare, vi manca il coraggio"

Poche ore di sonno alle spalle, voce un po' rauca, camicia bianca e pantalone nero: la premier Giorgia Meloni è salita sul palco di Atreju per chiudere la kermesse di FdI, iniziata giovedì 14 dicembre a Roma. Nel suo intervento tanti i temi toccati: dagli attacchi della Sinistra alla crescita economica del Paese, dal salario minimo alla violenza giovanile, dal rilancio di Caivano all'importanza della giustizia, dall'"amicizia" con l'Albania al nuovo patto sui migranti. Sul primo punto Meloni non ha usato mezzi termini, rivolgendosi direttamente alla segretaria del Partito Democratico: "Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare ma non c'è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemente difetta". "Se chi prendeva il reddito di cittadinanza per lavorare in nero quando avrebbe potuto farlo mi detesta, poco importa. Non intendo comprare il consenso della gente. Quello è un privilegio che lascio ad altre forze politiche", ha aggiunto.

FdI, Meloni sul palco di Atreju chiude la kermesse: video

Meloni ad Atreju: "Dramma Superbonus, costa quanto tutta la sanità"

Poi spazio all'economia. "Abbiamo fatto una legge di Bilancio espansiva nonostante una situazione drammatica ereditata dei conti pubblici soprattutto per il Superbonus, con qualcuno che faceva la campagna elettorale dicendo che si è potuto ristrutturare gratuitamente casa: quel gratuitamente ci ha lasciato un buco da 140 miliardi, quanto lo Stato spende in un anno per tutta la sanità". Su quest'ultimo punto, "ci chiedono i soldi"sono stati utilizzati per ristrutturare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, case di pregio, perfino sei castelli lasciando a ogni italiano un debito di 2 mila euro", ha rimarcato Meloni.